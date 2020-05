Sky – Inter, allenamenti da venerdì pomeriggio. I giocatori hanno fatto capire al club…

I giocatori dell’Inter non hanno ancora ripreso gli allenamenti alla Pinetina. Hanno preferito ricominciare quando tutti i test fisici e medici, iniziati lunedì, saranno completati. “Sono molto attenti alle condizioni di carattere sanitario e hanno voluto aspettare che tutti i tamponi e i test fossero completati. Questo accadrà tra domani pomeriggio e la mattinata di venerdì per poi tornare ad allenarsi alla Pinetina in gruppi da sette-otto. La squadra dovrebbe quindi tornare ad allenarsi, con le sedute individuali, a partire da venerdì pomeriggio. I giocatori hanno fatto capire alla società che avrebbero preferito conoscere prima i risultati dei test di tutto il gruppo per ricominciare con serenità, nel rispetto del protocollo. La struttura è stata completamente sanificata. Ci sono le condizioni per le docce in sicurezza perché si potranno fare nella foresteria che c’è nel centro sportivo”.

(Fonte: SS24)