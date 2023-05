Inter, leggera botta nel riscaldamento per de Vrij: sarà regolarmente in campo

Il difensore olandese ha ricevuto un colpo durante le esercitazioni di possesso palla, ma le sue condizioni non preoccupano

Spavento in casa Inter a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Napoli, protagonista Stefan de Vrij: il difensore olandese, come raccontato da DAZN, ha subìto un contatto nel riscaldamento durante le esercitazioni di possesso palla. Le sue condizioni sembrano comunque rassicuranti: il giocatore sarà regolarmente in campo dal primo minuto.