FCIN1908/ Protocollo per la ripresa, i club attendono. Giornata di tamponi in casa Inter

La palla, ora, passa al governo. Ci sono in particolare tre punti del protocollo che tutti i club hanno rigettato e per i quali aspettano una risposta. Una soluzione. “Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo. Queste proposte verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS”.

L’Inter, come tutti i club, è quindi in attesa di capire come poter passare dagli allenamenti individuali a quelli collettivi rispettando le norme di sicurezza. Come comunicato ieri attraverso le parole di Beppe Marotta, non ci sono ad oggi le condizioni per organizzare il ritiro come richiesto dal protocollo. Intanto oggi in casa Inter giocatori e staff sono stati sottoposti a tampone. I risultati, dato il numero più elevato di persone testate rispetto alla scorsa settimana, potrebbero essere pronti all’inizio della prossima settimana.

(FCIN1908)