Dal 6 luglio inizia la stagione dell’Inter. Ritiro chiuso per questioni di sicurezza

Martedì 5 Marotta e Inzaghi, in conferenza stampa , inaugureranno la nuova stagione nerazzurra. Il giorno dopo, il 6 luglio, inizierà ufficialmente la preparazione estiva dell'Inter in attesa della prima giornata di campionato. La squadra si ritroverà al Suning Training Centre in memoria di “Angelo Moratti”.

Il ritiro della prima squadra sarà chiuso al pubblico per questioni di sicurezza. Nella zona adiacente all'ingresso del centro sportivo c'è u cantiere aperto e per questo non può essere utilizzato il parcheggio esterno alla struttura. Il club nerazzurro non consentirà all'interno del ritiro l'accesso ai fotografi e agli operatori tv e non sarà consentito fare fotografie o video con telefonini (o altri dispositivi) all’interno del centro sportivo.