GdS: “L’Inter non è la Juve, un gioco ce l’ha: così può ritrovare il vero Lukaku”

L'Inter aspetta il vero Romelu Lukaku per la ripresa del campionato: ecco la cura svelata dalla Gazzetta dello Sport oggi

Alessandro Cosattini

Alla ricerca del vero Romelu Lukaku. L’Inter deve ritrovare il Big Rom, quello del periodo in nerazzurro di Antonio Conte per capirci. Simone Inzaghi aspetta a braccia aperte il suo ritorno in gruppo a pieno regime, con vista sulla ripresa di campionato e Champions League. Può essere proprio il belga la cura giusta per l’Inter e viceversa per La Gazzetta dello Sport di oggi.

Attesa per il vero Lukaku

“Romelu Lukaku ha giocato solo tre partite per un totale di 227’. Gode delle attenuanti generiche, ma le impressioni che ha lasciato in quelle comparsate, meritano qualche riflessione. Dopo due minuti di campionato, Big Rom era già in rete. Ma per il resto della soffertissima partita di Lecce non l’ha quasi mai vista. E ancora meno l’ha vista all’Olimpico nella sciagurata prestazione dell’Inter contro la Lazio, quando è sembrato lontano anni luce dalla versione scudettata, per limiti propri e di squadra. Limiti di condizione, prima di tutto. Solo se tornerà l’atleta esplosivo e resistente, strizzato dal tenente Conte, capace di martellare senza soste la profondità, l’Inter ritroverà il tesoro che aveva. Ma anche la squadra deve andargli incontro.

Anche l'Inter deve aiutarlo

Con la leggerezza e la pigrizia che ha caratterizzato tanti errori difensivi, l’Inter si è appoggiata troppo al suo gigante, convinta che bastasse lanciarlo per arrivare in rete. Ha rinunciato a quel gioco palleggiato che è stato il valore nella stagione scorsa, grazie soprattutto a Brozo e Calha. Deve ritrovarlo. L’Inter non è la Juve, un gioco ce l’ha: 2a per tiri in porta e cross, 3a per assist e gol. Deve migliorare costruzione e rifinitura. E alzare molto il ritmo, per consentire a Big Rom di abbattersi su avversari stanchi. Se Lukaku e l’Inter miglioreranno insieme, il passato potrà tornare indietro”, si legge sulla rosea.