Inter, ieri sera riunione dei vertici dirigenziali su un tema caldo. “Prima che arrivi Vidal…”

Vidal sì ma prima è necessario vendere. Sembra essere questo il diktat o la linea guida che l’Inter ha adottato prima di completare il trasferimento di Arturo Vidal, sempre più ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Al momento la rosa dell’Inter vede 32 giocatori, alcuni dei quali fuori dal progetto. “In casa nerazzurra hanno bisogno di chiudere un paio di uscite prima di “imbarcare” il nuovo giocatore: un po’ per esigenze organizzative, con il centro Suning in overbooking per una rosa extra-large, che ora raggiunge i 32 elementi. Ma anche per motivi contabili, con la volontà di aggiungere il pesante ingaggio del cileno (biennale da 6 milioni l’anno più opzione per il terzo), una volta alleggerito l’attuale monte-stipendi”, spiega la Rosea che annuncia come ieri sera si sia tenuta una riunione dei vertici dirigenziali proprio sul tema ingaggi, una delle fonti principali alla voce spese del club di Suning.