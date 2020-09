GdS – Vidal, piccolo slittamento: ecco perché l’Inter frena. “Ma l’affare si chiuderà quando…”

Il passaggio di Arturo Vidal all’Inter è sempre più vicino ma l’attuale centrocampista del Barcellona deve ancora risolvere gli ultimi dettagli prima di completare il trasferimento che non è in discussione, ma i tempi potrebbero appunto prolungarsi. “La realtà è che adesso sembra essere l’Inter a frenare, dopo aver inizialmente pensato di poter completare le visite mediche già oggi”, spiega La Gazzetta dello Sport che indica anche due motivazioni: la prima è che la rosa dell’Inter, ad oggi, prevede 32 elementi, decisamente troppi per iniziare una stagione. Ci sono poi motivi contabili, per il fatto che il cileno andrà a percepire un ingaggio da 6 mln netti per due anni con opzione sul terzo, appesantendo gli stipendi generali.

CESSIONI – Sarà dunque fondamentale per l’Inter portare a compimento una serie di trattative in uscita a partire da Diego Godin, ormai ad un passo dal Cagliari – firmerà un triennale da 2.5 mln a stagione con un contributo dell’Inter – ma poi potrebbe partire anche Ranocchia in direzione Genoa con Dalbert e Joao Mario con le valigie pronte. Una volta sistemata e confermata qualche uscita, l’arrivo di Vidal si concretizzerà.