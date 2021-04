Inter, i giocatori rivalutati grazie a Conte. Lukaku? Tanti pensavano fossero un insulto…

L'Inter viaggia spedita verso lo scudetto numero 19 della sua storia. Molti i meriti del tecnico nerazzurro che ha anche rivalutato molti giocatori

L'Inter viaggia spedita verso lo scudetto numero 19 della sua storia. La squadra di Conte è stata protagonista di una grande cavalcata nel girone di ritorno collezionando 12 vittorie e due pareggi. Molti i meriti del tecnico nerazzurro che ha anche rivalutato alcuni giocatori il cui prezzo è lievitato e non poco. Alessandro Bastoni ne è un esempio. Acquistato per 32 milioni di euro, oggi il difensore ne vale almeno 50. Stefan De Vrij, arrivato a parametro zero e che oggi vale 40 milioni, valutazione simile a quella di Milan Skriniar.

A centrocampo a farla da padrone è Nicolò Barella: acquistato dal Cagliari per 12 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25, "le cifre del mercato gli consegnano una valutazione da circa 60 milioni. Bene (finalmente) anche Christian Eriksen: acquistato dal Tottenham nel gennaio 2020 per 27 milioni, la valutazione attuale è pressoché identica", spiega la Gazzetta dello Sport. In avanti è una lotta a suon di milioni: Lautaro Martinez oggi vale almeno 70 milioni.