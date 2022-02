Inter, Inzaghi soddisfatto della reazione. E c’è un’altra buona notizia

Dopo la sconfitta nel derby, la squadra nerazzurra ha risposto sul campo battendo la Roma e centrando la semifinale di Coppa Italia

Il giorno dopo la vittoria sulla Roma, il Corriere dello Sport analizza la prestazione dell'Inter . I nerazzurri erano reduci dalla sconfitta nel derby e serviva una risposta importante. La prestazione "ha lasciato soddisfatto innanzitutto Inzaghi. Normale, quindi, allargare lo sguardo, ricordando come l’Inter sia pure prima in campionato, ha già vinto una Supercoppa e sta per affrontare il Liverpool negli ottavi di Champions".

"Un’altra buona notizia è stata anche la porta inviolata. In questo 2022 era accaduto solo una volta, contro l’Atalanta, su 7 uscite. «Comandare la partita non è mai semplice, ma noi lo stiamo facendo quasi sempre - ha ricordato Inzaghi -. Occorre mettere in conto che ci sono pure gli avversari, che si chiamano Milan, Roma, Napoli o Liverpool (quelli appena affrontati e i prossimi, ndr). Ci sono momenti in cui occorre saper soffrire. Stasera, per la verità, è accaduto poco, ma l’abbiamo comunque fatto e, infatti, non abbiamo preso gol». Volendo, in questo senso, è stato pure un test in chiave Napoli".