Inter-Salernitana, Inzaghi ha provato in allenamento mossa a sorpresa

L'allenatore nerazzurro cerca soluzioni per l'attacco: in avanti sono favoriti Lautaro e Dzeko ma occhio al ruolo di Sanchez

Per la Salernitana Inzaghipensa ad una mossa a sorpresa? L'allenatore dell'Inter deve scegliere chi accoppiare in attacco. Al momento restano favoriti Lautaro e Dzeko, ma potrebbe esserci anche una mossa da adottare - forse non dal primo minuto - ma in corsa, come nel secondo tempo contro il Sassuolo. Sanchez potrebbe essere schierato come trequartista dietro all'argentino e al bosniaco.