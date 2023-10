Salernitana-Inter, moviola Cds: “Partita ben diretta da Abisso. E su Thuram…”

Il giorno dopo Salernitana-Inter, dalle colonne del Corriere dello Sport, Edmondo Pinna analizza la direzione arbitrale di Rosario Abisso promuovendolo con un 6,5. "Partita ben diretta da Abisso, l’Inter lamenta (direttamente o indirettamente, a volte in campo nessuno dice nulla) un paio di episodi in area, l’arbitro siciliano vede sempre bene. Giusto annullare la rete di Legowski , il rigore fischiato in campo c’è".