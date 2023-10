Inter, tutto esaurito col Bologna. E per il Salisburgo venduti 22mila biglietti in 36 ore

I tifosi dell'Inter ci sono sempre e la partita col Benfica ha fatto diventare più forte la voglia di vedere la squadra dal vivo. Ieri sono stati messi in vendita i biglietti per la gara contro il Salisburgo di martedì 24 ottobre (alle 18.45) e risultano occupati già 45mila posti, in 36 ore sono stati venduti 22mila tagliandi. La vendita è stata aperta subito a tutti e i possessori del Champions Pack avranno uno sconto del 30% sui biglietti acquistati per parenti e amici.