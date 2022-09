Inter, ecco cosa salta agli occhi. Gestione Inzaghi dà spazio a tanti punti di domanda

Il giorno dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, la Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dell'Inter . "Quel che salta agli occhi, guardando l’Inter di oggi, è la confusione. È il concetto intorno al quale interrogarsi, perché è il segnale principe di una situazione grave: la squadra è smarrita, scollata, a tratti isterica, puntuale solo nella ripetizione degli errori, nel modo in cui perde le partite sciogliendosi", sottolinea il quotidiano.

"Giocatori sull’orlo di una crisi di nervi, reparti cambiati più volte durante gli stessi 90 minuti, leader del gruppo nettamente al di sotto delle loro possibilità tecniche e fisiche. Ora Simone Inzaghi non riesce a trovare la soluzione e la sua gestione dà spazio a tanti punti di domanda. Il senso di smarrimento è diffuso, in ogni ambito del club. Ecco perché stavolta l’allenatore non cerca alibi".