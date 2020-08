TS – Inter, con Conte saluta anche Oriali? Possibile scenario uguale a dieci anni fa

Anche Lele Oriali potrebbe lasciare l’Inter. L’icona nerazzurra, rientrata ad Appiano Gentile in coincidenza dell’arrivo di Conte, sarebbe in bilico proprio come l’attuale allenatore. Spiega TuttoSport: “ Aveva ritrovato il nerazzurro grazie ad Antonio

Conte

, ma ora con il tecnico salentino che potrebbe salutare anzitempo il club, anche Lele

Oriali

non è sicuro del suo futuro. Oriali è considerato una figura molto vicina a Conte, con il quale aveva già lavorato ai tempi dell’avventura di quest’ultimo come ct della Nazionale. Ora, con il tempo di Conte che sembra finire, anche per Oriali potrebbero arrivare i saluti. Una sorta di deja-vu 10 anni dopo. Oriali aveva infatti lasciato l’Inter una prima volta (dopo 11 anni passati in società con vari ruoli ricoperti in seno alla dirigenza) in seguito all’addio di José

Mourinho

dopo la vittoria nel Triplete del 2010, a causa di quelli che lui stesso definì «sopraggiunti dissapori con la dirigenza»”.