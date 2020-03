Sky – Assemblea di Lega conclusa: non si è parlato né di Inter-Samp né della Coppa Italia

Si è conclusa l’Assemblea di Lega al Palazzo del Coni a Roma. Come vi abbiamo riportato, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter presente alla riunione, ha parlato delle porte chiuse come unico strumento per portare a termine il campionato, vista l’emergenza coronavirus che sta interessando l’Italia.

Di conseguenza, con ogni probabilità, come confermato dallo stesso Marotta, Juventus-Inter si giocherà domenica sera o lunedì sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, invece, durante la riunione non sono stati affrontati i temi riguardanti gli altri recuperi che interessano l’Inter e non solo. Non si è parlato, infatti, né del recupero tra Inter e Sampdoria, né di quello delle due semifinali di Coppa Italia. La situazione è comunque in evoluzione.

(Fonte: Sky Sport)