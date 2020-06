Inter scatenata: dopo Hakimi, si tenta il colpo Tonali. GdS: “Ecco l’offerta fatta al Brescia”

Non solo Hakimi: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo nel mirino anche Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia che piace anche alla Juventus. Stando a quanto riferisce la Rosea, l’Inter è in pole alla luce dell’offerta presentata al Brescia del valore di 35 mln di euro più 5 di bonus. L’obiettivo dei nerazzurri è di rinforzare il centrocampo in vista futura, tenendo in considerazione che oggi la coperta in mediana è cortissima, visti gli acciacchi di Sensi, Brozovic e Vecino.