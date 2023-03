TS – Inter, primo scatto per la Champions. E Inzaghi ritrova un’arma a sorpresa

Inter, fortino San Siro

“Nel fortino, l’Inter non tradisce mai. Eccezion fatta per il capitombolo con l’Empoli, a San Siro - coppe comprese - nel 2023 sono arrivate otto vittorie su nove partite, con appena tre gol subiti (da Empoli e Udinese in Serie A e dal Parma in Coppa Italia). Il problema è che le prossime due gare di stagione si giocheranno a La Spezia e allo stadio Dragão, dove il Porto e Sergio Conceiçao stanno preparando un bell’ambientino per tentare la rimonta dopo l’1-0 subìto al Meazza. Per arrivare al meglio al fondamentale crocevia in Champions (in 90' l’Inter si gioca 18-19 milioni tra premio Uefa e incasso per il match dei quarti), tutti dopo Bologna erano concordi nel sottolineare che sarebbero occorse due vittorie.