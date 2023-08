Inter, Inzaghi colpito da Sensi: vuole dimostrare, nessuna cessione all’orizzonte

Uno con le sue caratteristiche nella rosa dell’Inter non c’è ed è per questo che oggi Sensi è considerato il sesto centrocampista.

Iniziata subito nel migliore dei modi, con il ruolo di titolare inamovibile e tre gol nelle prime sei gare di Serie A, insieme a quattro assist, per Sensi l’infortunio contro la Juve ha rappresentato una sorta di maledizione, con la lunga riabilitazione e le ricadute.

“Uno con queste caratteristiche, in rosa, non c’è. E forse per questo l’Inter aveva deciso di puntare su Samardzic, mezzala abile a saltare l’uomo, a creare superiorità numerica, a trovare il gol da fuori e inventare magie. Tutte qualità che anche Sensi ha nel repertorio. E a Milano lo sanno bene”.