Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha fatto la sua prima mossa ufficiale per valutare le opportunità di costruire un suo stadio nell'area di Rozzano. Come cambiano ora gli scenari con il piano A, ovvero quello della costruzione dell'impianto rossonerazzurro in zona San Siro? La spiegazione la fornisce Calcio e Finanza:

"Quale è quindi ora il piano dell’Inter? Il club nerazzurro proseguirà per ora su un doppio binario: da un lato ha infatti aperto la strada, in maniera ufficiale, che porta verso l’area di Rozzano. Ma dall’altra parte rimane in attesa di notizie per quanto riguarda in particolare il vincolo sul secondo anello di San Siro".