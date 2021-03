GdS – Inter schiacciasassi con le big: a Conte manca il tassello più fidato

La Gazzetta dello Sport sottolinea i numeri dell'Inter di Conte negli scontri diretti, ma manca ancora l'uomo più fidato

Alessandro De Felice

L'Inter batte l'Atalanta grazie al gol di Skriniar e torna a +6 sul Milan. Sempre attenta e pronta a trasformare il match in continui duelli: la vittoria della squadra nerazzurra ha esaltato lo spirito degli uomini di Conte, che dopo Juve, Lazio e Milan portano a casa il successo anche contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Le vittorie di Juventus e Milan hanno alzato la pressione in casa Inter prima della gara contro l'Atalanta. Ma la risposta contro gli orobici è stata eccellente. Conte e i suoi dominano anche la classifica degli scontri diretti con 18 punti in 9 gare.

Tra gli aspetti fondamentali c'è lo spirito di gruppo e l'atteggiamento delle seconde linee: "Tenere sorridente e compatto uno spogliatoio in cui giocano sempre gli stessi undici è il vero capolavoro di Conte. Lo spirito con cui D'Ambrosio e Darmian ieri hanno giocato spiccioli di gara come se fosse questione di vita o di morte dice tutto". E non c'è pericolo di sottovalutare la sfida di Torino: "Questa squadra è in missione per conto di Conte".

Nella notte della LuLa "imbronciata" si è vista un po' di stanchezza anche nella B&B, Brozovic e Barella, messi in difficoltà da Pessina e De Roon. Un solo aspetto negativo nella splendida serata contro l'Atalanta, Arturo Vidal: "Ormai rispetto ad Eriksen non garantisce nemmeno più quel quid nel pressing. Per rendere perfetto il suo puzzle, a Conte manca proprio il tassello su cui in estate avrebbe giurato".