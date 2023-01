SM – Inter vuole riconoscere centralità a Skriniar. Schuurs? La valutazione…

Grandi manovre in difesa per l'Inter. Due su tutte le questioni da risolvere per la dirigenza di viale della Liberazione, che però pensa anche al futuro e mette nel mirino nuovi profili.

Spiegano a Sport Mediaset, partendo dall'aggiornamento sul futuro di Skriniar: "L'offerta è sul tavolo per riconoscere una centralità a Skriniar nel progetto futuro. Si attende la risposta di Skriniar dopo anche il secondo striscione della Curva Nord. Oltre a Skriniar, in scadenza c'è De Vrij: offerto un biennale da 4 milioni. Qui c'è meno frenesia, per lui risuona il richiamo della madrepatria col Feyenoord e altre squadre europee. L'Inter per cautelarsi guarda ad altri profili per la prossima stagione: uno di questi è Schuurs del Torino. Il cartellino vale 12 milioni, ma il suo valore è pronto a raddoppiarsi se dovesse continuare su questi rendimenti, anche perché i granata dovrebbero corrispondere il 15% all'Ajax in caso di cessione".