Inter, sconfitta del tutto immeritata. “Ma grande gesto di San Siro a fine gara”

"L'Inter ha iniziato con il piede sbagliato la Champions, ma la sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid è stata del tutto immeritata". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su Inter-Real Madrid, terminata con un risultato che sa di beffa assoluta per i nerazzurri. La prestazione della squadra di Inzaghi è stata infatti ottima, ma non è bastata per portare a casa punti. Scrive il quotidiano: "Ai nerazzurri, per lunghi tratti del match, sarebbe stato strettissimo il pareggio e invece sono andati ko a 1' della fine, quando avevano il serbatoio delle energie quasi vuoto e i blancos hanno trovato il gol decisivo con Rodrygo.