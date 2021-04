Inter, il piano per lo scudetto. E gli scontri diretti possono diventare ininfluenti

Undici giornate separano i nerazzurri dal traguardo: Napoli, Roma e Juventus le uniche big sul cammino della squadra di Conte

Terminati gli impegni delle Nazionali, Antonio Conte si appresta a ritrovare la rosa al completo in vista del rush finale della stagione: per la capolista rimangono ancora 11 ostacoli prima di poter festeggiare quello scudetto che manca da troppo tempo nella bacheca del club. Aprile, con i suoi 6 impegni in 23 giorni, diventerà un mese decisivo per i nerazzurri: il Corriere dello Sport presenta una tabella di marcia dove basterebbero 8 vittorie per laurearsi Campioni d'Italia.