GdS – Inter, resiste Audero tra le 4 idee per la porta. E spunta un nuovo scenario

Nelle prossime ore l’Inter conta di chiudere per Yann Sommer , che sarà l’erede di André Onana. Poi il club nerazzurro si muoverà anche per il sostituto di Samir Handanovic, con il nome di Anatolij Trubin che rimane in lista, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Ma non è il solo, ce ne sono altri tre e spunta un nuovo scenario anche.

“L’ucraino era e resta nel mirino, ma le richieste dello Shakhtar per lui sono ritenute troppo alte, considerando che nel 2024 sarà libero a parametro zero. Trubin, affascinato dal giocare con l'Inter, si è promesso all'Inter. Per adesso e per la prossima stagione. Resta da capire se il patto reggerà perché le offerte per acquistarlo non mancano (l'ultima del Benfica) e perché lo Shakhtar minaccia di tenerlo in panchina per l'intera stagione. La trattativa sull'asse Milano-Donetsk, però, non è ancora conclusa.