Sky – Inter, per Scamacca ballano 5 mln. Due le strade per Sommer. Il punto su Samardzic

L'Inter ha tre trattative da ratificare a breve. L'incontro con l'Udinese per Samardzic si è concluso in modo molto positivo, si avvicina sensibilmente all'Inter. Prestito oneroso di 4 milioni, obbligo di riscatto fissato a 16, 2 verranno corrisposti sotto forma di bonus. All'Udinese il cartellino di Fabbian per 4 milioni con recompra fissata a 12.

L'Inter è in forte vantaggio anche per Scamacca. Il West Ham vuole 30 mln e non apre a sconti. L'Inter si è avvicinata a 25 con bonus, ballano 5 milioni. L'Inter conta sulla volontà del giocatore di giocare per la squadra di Inzaghi, ha aperto totalmente a questa possibilità. La differenza potrebbe farla la volontà del giocatore.