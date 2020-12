CorSera – Inter, Sensi non riesce a ritrovarsi. Altri due nelle sue condizioni

Antonio Conte sembra avere le mani piuttosto legate sul centrocampo da schierare stasera in Inter-Bologna. Il Corriere della Sera spiega: “Si rivedrà Vidal, con Brozovic e Gagliardini, mentre lo stakanovista Barella dovrebbe tirare il fiato. E Sensi? «Non è ancora pronto», ha risposto Conte. Il giocatore non riesce a ritrovarsi, per lui una sola presenza da titolare, con il Benevento a fine settembre. Un altro che proprio non ce la fa a tornare a regime è Nainggolan. Il belga, come pure Eriksen, potrebbe salutare a gennaio“.