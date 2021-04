Inter, sfida alle big d’Europa per il baby Radulovic: talento a prezzo di saldo

L'attaccante serbo della Stella Rossa, classe 2002, è uno dei giovani più promettenti e ambiti del panorama internazionale

Il nome di Andrija Radulovic circola da tempo sulle relazioni degli scout dei principali club europei: fantasista mancino classe 2002, in grado di giocare anche da esterno offensivo, il giovane serbo è l'ultimo talento sfornato dal sempre florido vivaio della Stella Rossa.

L'Inter lo segue da tempo , ma la concorrenza è già foltissima: oltre a Manchester City, Tottenham, Milan e Benfica, secondo il quotidiano spagnolo Sport alla corsa si sarebbe aggiunto anche il Barcellona. In passato anche Schalke 04 ed Everton hanno chiesto informazioni, e il City avrebbe già contattato il giocatore, con la prospettiva di lasciarlo un altro anno alla Stella Rossa o di farlo crescere nel Girona, team satellite dei Citizens.

Il suo talento, unito a una situazione contrattuale particolarmente invitante (in scadenza nel 2022, può liberarsi per 5 milioni di euro), rischiano di generare una vera e propria asta europea: l'Inter c'è, ma servirà una mossa rapida per anticipare la concorrenza.