Inter, 45 sfumature del gol: al Luna Park nerazzurro si attendono due acuti

Se da un lato l’Inter punta a migliorare il rendimento del pacchetto arretrato, dall’altro non può di certo lamentarsi della potenza di fuoco dell’attacco. La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea i numeri del reparto avanzato migliore del campionato. Si legge sul quotidiano: “Il titolo migliore per questa prima parte di stagione sarebbe “45 sfumature del gol”. Perché la squadra di Conte segna in tanti modi diversi e quasi sempre da dentro l’area. I gol da fuori sono solo tre – come gli autogol a favore contro Fiorentina, Sassuolo e Crotone — e portano le firme di Lautaro, Barella e Brozovic. Lukaku è il capocannoniere (12 centri) e uomo infallibile dal dischetto (3 su 3 in questo campionato, 11 su 11 da quando è all’Inter) mentre il leader di testa è Danilo D’Ambrosio (3). La curiosità? Hakimi ha realizzato 4 dei suoi 6 gol di sinistro (il piede “debole”), calciando a giro sul palo lungo. A guardar bene mancano ancora gli acuti di Bastoni ed Eriksen, ma tempo al tempo: al Luna Park nerazzurro c’è spazio per tutti”.