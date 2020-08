GdS: “Conte un corpo unico coi suoi. Lautaro imprendibile, Barella onnivoro e Lukaku fa football”

L’Inter domina la semifinale contro lo Shakhtar, vince 5-0 e si prende la finale di Europa League con il Siviglia. Sugli scudi Lukaku e Lautaro che siglano 4 dei 5 gol, ma anche Barella in condizione fisica stratosferica. E come dimenticare Conte e D’Ambrosio… Queste la pagelle dei migliori della sfida secondo La Gazzetta dello Sport:

CONTE 8 – La gara va esattamente come l’aveva preparata: incarta lo Shakhtar abbassando l’Inter e trovando campo per i suoi attaccanti. È un corpo unico con i suoi: eccola, la finale che non aveva centrato con la Juve.

LAUTARO 8,5 – Toro totale: nella doppietta pesante, nell’assistenza a Lukaku, nel continuo fastidio in pressing ai difensori. Agustina impazzisce davanti alla tv per la dedica: praticamente imprendibile.

LUKAKU 8 – Pare quasi che sia una serata stregata, quando fallisce il 3-0. Poi decide di fare 33 (gol stagionali). Ha ragione Conte: sul 5-0 sembra un giocatore di football.

BARELLA 8 – L’azione del primo gol, recupero, dribbling e cross sulla testa di Lautaro è da manuale. Onnipresente e onnivoro: mangia tutto, pallone e avversari.

D’AMBROSIO 7,5 – Il gol sbagliato nel primo tempo è riscattato alla grande con il gol che chiude i giochi. Al posto giusto, sempre.