Testa a testa tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso per la corsia sinistra dell’Inter. Il Chelsea sta sparando alto, anche per rientrare in parte dai grossi investimenti svolti in questa sessione di mercato. 30 milioni la cifra fissata per il cartellino dell’ex Fiorentina, poco meno per il laterale della nazionale italiana. Tra i due, Conte preferirebbe lo spagnolo, ma sarebbe molto contento anche se arrivasse l’ex Roma.