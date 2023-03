TS – Inter, Skriniar ha ancora fastidio: scelte obbligate in difesa per la Juve

Simone Inzaghi fa la conta degli assenti in difesa in vista di Inter-Juventus: ecco la situazione verso il derby d'Italia

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi fa la conta degli assenti in difesa in vista di Inter-Juventus. Non ci sarà Alessandro Bastoni per una distrazione ai flessori della coscia sinistra, come noto già da ieri. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport sulle probabili scelte di formazione dell’allenatore nerazzurro: “Per il difensore, dunque, stop di almeno un paio di settimane e addio non solo a Inter-Juve, ma anche agli impegni di qualificazione agli Europei con la Nazionale (contro Inghilterra e Malta il 23 e 26 marzo).

Skriniar ha ancora fastidio — A rendere il quadro più allarmante per Inzaghi, le condizioni tutt’altro che incoraggianti di Milan Skriniar. Il centrale slovacco si era fermato proprio dopo la gara d’andata col Porto del 22 febbraio per una lomboglutalgia sinistra. Mal di schiena che lo ha costretto a dare forfait contro Bologna, Lecce e Spezia, ma inizialmente anche per il ritorno col Porto. Il difensore, che a luglio lascerà l’Inter in scadenza di contratto per trasferirsi al Psg, ha recuperato in extremis per la trasferta in Portogallo ed è entrato nel convulso finale al posto di Darmian, stremato e con i crampi. Skriniar ha però forzato per aiutare la squadra, ma il problema alla schiena non è affatto superato. Il fastidio permane ed è al momento difficile pensare che contro la Juve possa partire dall’inizio.

Le scelte in difesa — Dunque, retroguardia fatta: Darmian rimarrà come braccetto di destra - col Porto è stato il migliore dei suoi -, De Vrij al centro e Acerbi che si sposterà sulla sinistra. Tutto a posto? Certo che no, perché, come detto, Darmian ha finito stanchissimo e pure Acerbi arriva da tre gare complete da titolare. Entrambi avrebbero bisogno di tirare il fiato, ma logicamente non potranno. Così come non potrà essere gestito Dimarco, pure lui tornato a disposizione da una settimana dopo un affaticamento muscolare addominale accusato prima della gara col Bologna. L’esterno mancino non ha 90 minuti nelle gambe e a Porto è uscito al 26’ della ripresa, ma dovrà per forza di cose giocare perché Inzaghi prima della gara di Champions aveva perso per un risentimento al gemello mediale della gamba sinistra Gosens, sicuro indisponibile con la Juventus. Dunque, retroguardia (quasi) fatta e scelte obbligate anche sulle fasce, con il balbettante Dumfries a destra e Dimarco a sinistra”, chiosa Tuttosport.