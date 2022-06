Inter, Skriniar al Psg? I tifosi insorgono: “Il capitano non si tocca, è uno di noi”

I tifosi dell'Inter non ci stanno e insorgono sui social sul possibile addio dello slovacco: "Skriniar è uno di noi, è un tifoso in campo, un leader"

Sono giorni molto intensi in viale della Liberazione, con l'Inter che sta cercando di concludere il prima possibile le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. E tra i possibili partenti negli ultimi giorni è trapelato il nome di Milan Skriniar, che ha un'importante offerta dal Paris Saint-Germain. Il centrale slovacco è però uno degli idoli incontrastati dei tifosi nerazzurri, che non vogliono assolutamente che l'ex Samp venga ceduto. Questi alcuni dei commenti dei supporter nerazzurri, che sono insorti contro la possibile vendita di Skriniar: