Sky – Inter, Skriniar in campo contro il Milan? Dipenderà solo da un fattore

Sarà in campo col Milan domenica sera? In quest'ottica, la scelta del tecnico nerazzurro riguarda principalmente il fatto che lo slovacco nei primi giorni della settimana non si sia allenato al meglio per ovvi motivi. Il suo impiego, quindi, non dipende da altre logiche.

Lo conferma Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport: "Lunedì e martedì sappiamo quello che è successo, sono stati giorni in cui è stato vicino al trasferimento a Parigi e non si è allenato come in altri momenti. Se Inzaghi valuta che lo stato psicofisico di Skriniar è soddisfacente, lo terrà in campo. Si tratta solo di questo, non c'entrano altri discorsi".