Non solo Marotta, c’era anche Ausilio all’evento dell’Adise che si è tenuto allo Sheraton di Milano. L’albergo è la sede ufficiale del calciomercato in questa sessione e in queste ore si è tenuto un corso di aggiornamento per direttori sportivi. Oltre al presidente, nonché ad dell’Inter, c’era anche il ds nerazzurro. Entrambi hanno lasciato l’hotel senza rilasciare dichiarazioni.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall’inviato Daniele Vitiello)