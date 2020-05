CdS – Inter, ecco perché è slittato il ritorno in campo. Oggi il passaggio più delicato

L’Inter sta per tornare ad allenarsi. Preso i calciatori torneranno ad Appiano Gentile, come spiega il Corriere dello Sport: “No

n più oggi. L’appuntamento è per domani pomeriggio, o al più tardi per giovedì mattina. In casa Inter, insomma, slitta di qualche ora la ripresa degli allenamenti individuali alla Pinetina. Una scelta dovuta alla volontà di rispettare alla lettera quanto contenuto nei protocolli. E, visto che sono arrivati soltanto ieri mattina, il primo passo è stato quello di studiare nel dettaglio le 34 pagine del documento, in modo da non trascurare alcun aspetto o particolare. La macchina organizzativa, comunque, è partita già ieri. Molto era già stato fatto in precedenza, ma la vera accelerazione è di domenica. Oggi, comunque, si procederà con il passaggio più delicato, ovvero l’esame clinico per tutti i componenti della rosa, effettuato dal Responsabile sanitario, specialista in Medicina dello Sport, e soprattutto il tampone, o altro test rapido validato”.