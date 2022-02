Inter, novità nel club? “Si parla di no a offerta da 900mln, ma in società potrebbe entrare…”

L'edizione odierna di Tuttosport parla di un'offerta di 900 milioni di euro per l'Inter. Marco Barzaghi ha fatto il punto della situazione

"Circola voce che la famiglia Zhang abbia rifiutato un'offerta importante da 900 milioni di euro per l'Inter, a conferma di un progetto che va avanti nel tempo, come dimostrano anche i rinnovi di Brozovic e degli altri. La volontà, dunque, è andare avanti: noi aggiungiamo con dei partner, come accaduto all'Atalanta, in cui i Percassi sono rimasti i principali azionisti singoli, ma dove sono intervenuti diversi soggetti disposti a dare una mano dal punto di vista economico. E' quello che vorrebbe Zhang".