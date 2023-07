Inter, Sommer nerazzurro entro il 23 luglio. Marotta e Ausilio continuano a lavorare su Trubin

Ceduto Onana , che presto si accaserà al Manchester United, l'Inter acquisterà due portieri e ha già individuato i profili da tempo. Il primo ad arrivare sarà Sommer del Bayern, per il quale c'è già un accordo. Nei prossimi giorni si stringerà per l'arrivo dello svizzero, poi si penserà anche a Trubin.

"Il futuro tra i pali dell’Inter è chiaro da tempo, con una nuova coppia di numeri uno a giocarsi il posto. Yann Sommer, svizzero del Bayern Monaco, sarà il primo portiere a disposizione di Inzaghi. Nonostante un piccolo rallentamento negli ultimi giorni dovuto ai problemi fisici di Neuer, portiere titolare del Bayern, i due club lavorano per chiudere il prima possibile l’operazione, possibilmente prima della partenza dell’Inter per la tournée in Asia, prevista il 23 luglio", scrive La Gazzetta dello Sport.