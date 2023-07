Inter-Sommer in salita, muro Bayern: lo scenario. Shakhtar sarà a Milano per Trubin

Difficile ormai che Yann Sommer parta per il Giappone domenica con l’Inter per la tournée. Ancora non c’è l’accordo col Bayern Monaco sul prezzo del cartellino. I nerazzurri non vogliono infatti pagare i 6 milioni previsti dalla clausola e si aspettano uno sconto dai bavaresi, che finora fanno resistenza visti i tempi di recupero di Neuer. Ecco il punto della situazione secondo il Corriere dello Sport.

“Simone Inzaghi inevitabilmente è sulle spine, ritrovandosi con i soli Di Gennaro, Stankovic e Radu a disposizione. Vero è che il Bayern ha prenotato Mamardashvili, ma per chiudere con il Valencia deve partire Sommer e i tempi, ormai, stringono. Attenzione, c’è ancora margine per uno sprint, ma in viale Liberazione non trapela particolare ottimismo. Se non altro, anche il Bayern, lunedì, decollerà per il Giappone. E allora Sommer potrebbe raggiungere Inzaghi in corsa, direttamente nel paese del Sol Levante.