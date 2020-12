Domani l’Inter scenderà in campo a San Siro contro lo Shakhtar per una gara fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Il tecnico Conte dovrà fare i conti con le assenze in mezzo al campo. Vidal ha un risentimento ai flessori, ma anche Barella e Nainggolan non sono scesi in campo per l’allenamento odierno.