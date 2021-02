Sky – Inter, per Eriksen la grande chance in un big match. Sorpresa sulla fascia sinistra

Servirà una grande partita all’Inter per sperare di passare il turno contro la Juventus. Dopo il 2-1 in favore dei bianconeri rimediato a San Siro, questa sera a Torino i nerazzurri dovranno provare a ribaltare il match per qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Rientrano Lukaku, che farà coppia con Lautaro in attacco, e Hakimi, entrambi assenti nel match d’andata.

Grande chance per Eriksen, sorpresa sulla fascia sinistra

Il tecnico dell’Inter Conte schiera la miglior formazione con un paio di novità. Difesa titolare (Skriniar, De Vrij e Bastoni), a completare il reparto di centrocampo composto da Barella e Brozovic ci sarà Eriksen. Il danese ha una grande chance per far vedere le sue qualità in un big match. A sinistra, a sorpresa, potrebbe giocare Darmian che ha superato la concorrenza di Perisic e Young.