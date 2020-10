Sorteggi Champions, pericolo per l’Inter: ecco il girone terribile da evitare assolutamente

Oggi, alle ore 17, l’Inter e le altre squadre italiane conosceranno le avversarie da affrontare nei gironi di Champions League. Un sorteggio che ancora una volta si preannuncia duro per i nerazzurri, che partiranno dalla terza fascia. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport:

“L’Inter è reduce dalla finale di Europa League con il Siviglia: persa, è vero, ma ennesimo gradino sulla strada di una nuova consapevolezza europea. Vidal, Hakimi e, chissà, Kanté, sono tipi da Champions. Da capire la Lazio che negli ultimi anni ha quasi sempre faticato a gestire il doppio impegno: ma la Champions non è l’EL, non può più essere il fastidio di metà settimana per le riserve. Il gruppo auspicabile è con Zenit, Ajax e Ferencvaros. Quello terribile prevede Bayern, City e Marsiglia“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)