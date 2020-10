Inter, tegola Hakimi. Conte sceglie il sostituto: ecco chi giocherà in Champions al suo posto

Una brutta, bruttissima tegola ha colpito l’Inter a poche ore dalla sfida di Champions League a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach, prima giornata del girone B. Come vi abbiamo riportato, infatti, dai tamponi effettuati ieri è risultato positivo al Covid 19 Achraf Hakimi, che si aggiunge così all’elenco comprendente Young, Gagliardini, Radu e Skriniar.

L’esterno marocchino, dunque, non sarà disponibile per la partita di questa sera. Chi al suo posto? Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport e Sky, a giocare sulla fascia destra dovrebbe essere a questo punto Matteo Darmian, che farebbe così il suo esordio con la maglia dell’Inter. Ma la situazione è in evoluzione.

(Fonte: gazzetta.it)