Quanto vale l’Inter? Ecco il valore delle quote in mano a Suning e a LionRock Capital

Quanto vale l’Inter e quanto valgono le azioni del club nerazzurro in possesso rispettivamente di Suning e LionRock Capital? La risposta la dà Calcio e Finanza, che ha avuto accesso ai documenti che illustrano i conti della Great Horizon S.a.r.l. (la holding lussemburghese che rappresenta l’ultimo anello della catena di controllo creata da Suning per acquistare le quote di maggioranza dell’Inter) al 31 dicembre del 2018. Ebbene, secondo quanto riporta la testata, il 68,55% della società di Viale della Liberazione, ovvero la quota controllata da Suning, ha un valore a bilancio precisamente di 358.682.995 euro.

Il 31,05% dell’Inter, in mano a LionRock Capital tramite la holding International Sports Capital, ha invece un valore di 42.577.549 euro al 30 giugno del 2019:

“Per quanto riguarda la Great Horizon, la società lussemburghese (il cui manager è Yan Chen) ha debiti per 189.316.815 euro (legati aa imprese collegate), crediti per 302.488.374 euro e nel corso del 2018 ha incassato 11,7 milioni di interessi, pagandone però 18,8 milioni“.

(Fonte: Calcio e Finanza)