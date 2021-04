Inter-Spal Primavera, pagelle: Fonseca in giornata no, Casadei ultimo a mollare

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Spal: brutta prestazione da parte della Primavera nerazzurra, si salvano in pochi

Fabio Alampi

Pareggio a reti bianche per l'Inter di Armando Madonna, che contro la Spal non va oltre lo 0-0 e subisce per lunghi tratti della partita le iniziative degli avversari.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Spal Primavera:

Stankovic 6 Torna a giocare con la Primavera a quasi due mesi dall'ultima volta. Fa venire i brividi ai suoi con un'uscita avventata, per il resto pochi interventi significativi nonostante la pressione della Spal.

Zanotti 6 Inizio incoraggiante, attento di copertura e propositivo in avanti. Nella ripresa finisce presto la benzina e va in difficoltà. (dal 24' st A. Moretti 6 Poco da segnalare)

Kinkoue 5,5 Non dà mai sicurezza al reparto, soffre troppo.

Sottini 6 Lotta con grinta e decisione, rischia di affondare ma alla fine resiste.

Vezzoni 5,5 Troppo svagato, Madonna lo richiama spesso. Prestazione al di sotto dei suoi standard. (dal 40' st Dimarco sv)

Casadei 6,5 Da buon romagnolo sente l'aria di derby: lotta in mezzo al campo, prova a farsi vedere in avanti e salva un gol praticamente fatto con un grande intervento da terra. Uno degli ultimi a mollare.

Sangalli 6 Prova a restare a galla usando molto mestiere.

Squizzato 6 Di nuovo in campo dopo aver saltato le ultime 3 partite. Parte bene, garantendo qualità di palleggio alla metà campo nerazzurra. Nella ripresa si piazza dietro le punte ma non riesce a incidere.

Mirarchi 5 Schierato trequartista, non trova mai la posizione. (dal 1' st Wieser 5,5 Il suo ingresso non dà i frutti sperati)

Satriano 6 Nel primo tempo è l'unico a creare qualcosa: regala a Fonseca un pallone che va solo spinto in rete, ma non calcia mai in porta.

Fonseca 5 In difficoltà, puntualmente anticipato dai difensori avversari. Giornata no. (dal 1' st Bonfanti 5,5 Entra e sgomita come al suo solito, ma non riesce a creare pericoli)

Madonna 5,5 Squadra in difficoltà fisica e mentale: non convincono alcune scelte, in particolare a metà campo.