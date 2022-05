Inter, specialità recuperi: nessuno ha fatto meglio. Scudetto? Alla Pinetina…

I nerazzurri, dopo aver conquistato la Coppa Italia, affrontano domani sera i sardi nella penultima giornata di campionato

"L'Inter si è ormai specializzata nel recuperare dalle situazioni di svantaggio. E' accaduto anche nella finale di Coppa Italia: sorpassata dalla Juventus, è riuscita a dare il colpo di reni prima per pareggiare e poi per mettere definitivamente sotto i rivali nei supplementari. E, peraltro, i nerazzurri erano reduci da un altro ribaltone: sotto di 2 gol con l'Empoli e poi vittoria per 4-2, come con i bianconeri. In tutto, in campionato, i punti guadagnati in situazioni di svantaggio dagli uomini di Inzaghi sono stati ben 22: nessun altro ha fatto meglio nei cinque principali tornei europei. Considerando, appunto anche la finale di Coppa Italia e l'ottavo di finale con l'Empoli, complessivamente, sono ben 8 le gare che i nerazzurri stavano perdendo e che sono riusciti a vincere".