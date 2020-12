Antonio Conte porta a casa la sufficienza per la gestione di Inter-Spezia. Questo il giudizio apparso sulla Gazzetta dello Sport dopo il 6 concesso al tecnico nerazzurro: “Lo Spezia gioca, l’Inter vince. Ritorno alle origini, al Conte innamorato pazzo della dea vittoria. Gli basta un cambio all’intervallo per far perdere i Sensi ai bianchi. Nel finale applica il piano A2: la difesa passa a cinque”.