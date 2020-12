Inter brutto anatroccolo, ma i numeri non mentono. Da Babbo Natale doppio regalo per Conte?

Sesta vittoria di fila per l’Inter. I nerazzurri hanno puntellato la classifica, confermando il miglior attacco del campionato. Peccato per il gol subito nel finale, senza il quale sarebbe arrivato il secondo clean sheet di seguito. Numeri comunque non banali, che dovrebbero mitigare il pensiero di chi vede tutto nero anche con la vetta distante solo un punto e con la locomotiva di Conte impegnata a proseguire il suo percorso. La Beneamata ha inserito la freccia già da qualche settimana e quello nel mirino è un sorpasso che richiede molta pazienza. Il Milan continua a vincere, per cui bisogna attendere. Intanto è importantissimo mettere fieno in cascina perché anche le altre continuano a correre e nulla va dato per scontato.

Rischio calcolato e inevitabile al termine di un filotto di partite ravvicinate molto lungo. Gettare il cuore oltre l’ostacolo è la missione per la gara col Verona di mercoledì. Dopo la trasferta scaligera arriverà il momento delle valutazioni in ottica mercato. A bocce ferme sarà più facile mettere a punto strategia e priorità per la finestra invernale che impone alla dirigenza di viale della Liberazione un ricorso alla fantasia sicuramente più imponente di quanto abbia fatto la squadra in campo finora.

LETTERINA – Antonio Conte dovrà pensarci bene prima di scrivere la sua letterina a Babbo Natale. Dopo aver sistemato il mercato in uscita, qualche cartuccia probabilmente l’Inter riuscirà a spararla. Sarà importante centrare il bersaglio migliore per rendere la rosa più funzionale alla sua idea di gioco. Il brutto anatroccolo nerazzurro ha bisogno di una sistematina per trasformarsi nel cigno che il tecnico ha in mente.

Più che di sostanza in mezzo al campo, all’Inter sembra servano uomini in grado di accendere la luce, possibilmente con requisiti tecnico/tattici e caratteriali che rendano possibile un inserimento nel mosaico facile e in tempi brevi. Questo, senza dimenticare l’importanza di un vice Lukaku all’altezza. Gli impegni da sostenere saranno meno del previsto, ma in gare bloccate tornerebbero sicuramente utili nuove soluzioni anche lì davanti.