Inter, prosegue la ricerca di un nuovo main sponsor: torna il nome di HiSense

Il Consiglio di Amministrazione dell'Inter andato in scena nella giornata di ieri ha certificato un significativo aumento dei ricavi , seppur con un asterisco impossibile da trascurare: i mancati introiti derivanti da Digitalbits. A tal proposito, come scrive il Corriere dello Sport, non si ferma la ricerca da parte del club nerazzurro di un nuovo main sponsor:

"Un aumento dei ricavi del 31%: la trimestrale di Inter Media Co., approvata ieri dal CdA del club nerazzurro, ha regalato numeri molti positivi. Con un problema, però. In quel dato sono conteggiati anche i 16 milioni di euro che avrebbe dovuto versare Digitalbits, come prime due rate dei complessivi 24 milioni dovuti per l'intera stagione da main sponsor. Insomma, l'incremento di 22,5 milioni (da 71 a 93,5) rispetto alla prima trimestrale dello scorso esercizio deve essere considerato con l'asterisco. Tanto più che il debito complessivo di Digitalbits - 17,6 milioni conteggiando pure i premi non saldati per il secondo posto e la Coppa Italia della scorsa stagione - è stato accantonato alla voce "svalutazione crediti commerciali". Il club ha ribadito di riservarsi «tutte le azioni e i rimedi a tutela dei nostri interessi e diritti contrattuali».