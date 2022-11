Inter, ricavi da sponsor e diritti tv in aumento. Ma Digitalbits non paga 16 mln

L'Inter registra ricavi da sponsor in aumento nel primo trimestre della stagione in corso. E' quanto emerge dal bilancio al 30 settembre 2022

Daniele Mari

I ricavi sono aumentati del 31,8% nei primi tre mesi rispetto al 2021, un aumento da 71 milioni a 93,5 milioni di euro. L'aumento è dovuto in particolar modo ai 20,8 milioni di euro di ricavi dalla Serie A, che sono legati alle tempistiche di pagamento (anticipate rispetto a quanto avvenuto nel 2021, con i pagamenti della tranche in questione avvenuti a ottobre). In più, gli sponsor sono aumentati di 3,6 milioni di euro.

Di questi, 2 milioni di aumento sono legati agli sponsor di maglia. La cifra di Digitalbits (6 milioni) è stata per il momento accantonata alla voce “svalutazione crediti commerciali”. Mentre da Lenovo, in questi 3 mesi, sono stati incassati 1,2 milioni di euro. Su Digitalbits, il club conferma il mancato pagamento delle prime 2 rate da 16 milioni (su 24 complessivi per quest'anno).

L'Inter ha fatto capire che si tutelerà in tutte le sedi competenti: "Comprendiamo che la crisi nel settore delle criptovalute, peggiorata durante il secondo trimestre dell’anno 2022, ha influito in modo significativo sulla capacità del cliente di adempiere ai propri obblighi. Ci riserviamo tutte le azioni e i rimedi a tutela dei nostri interessi e diritti contrattuali e, nel frattempo, abbiamo rimosso i loghi del partner dal nostro sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, mantenendo, al momento, la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra”.

Tra gli altri sponsor, da Nike nel primo trimestre sono arrivati 3,1 milioni di euro, mentre le altre sponsorizzazioni sono cresciute di 2,5 milioni (da 3,1 a 5,6 milioni) in particolare grazie all’accordo con Konami.