Inter, siamo al traguardo per lo sponsor? “Tutti gli indizi portano a…”

Attesi a brevissimo aggiornamenti sul nuovo sponsor di maglia del club nerazzurro: ecco i dettagli

Oltre al calciomercato, c'è un'altra questione impellente in casa Inter da dover risolvere nei prossimi giorni: quella legata al nuovo sponsor di maglia. Ma, secondo il Corriere dello Sport, siamo alle battute finali e a breve sono attesi importanti aggiornamenti: "Fervono anche le trattative per il nuovo sponsor di maglia. Tutti gli indizi portano a un marchio americano. Il presidente Zhang, che sta valutando se tornare in patria la prossima settimana o quella successiva (dovrà fare 4 settimane di quarantena secondo la legge cinese), spera che entro fine giugno la pratica sia chiusa", scrive il quotidiano.